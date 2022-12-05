Рус

Прокопів день 5 грудня: що суворо заборонено робити в це свято

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Що не можна робити у Прокопів день 5 грудня 2022 року Новина оновлена 05 грудня 2022, 07:25
Що не можна робити у Прокопів день 5 грудня 2022 року. Фото pixabay.com

Цього дня великим значенням наділяли дороги та шляхи

Згідно з церковним календарем на грудень-2022, цього понеділка православна церква вшановує пам’ять мученика Прокопія Кесарійського (Палестинського). У народі свято отримало назву Прокопів день, Прокопій, або Філімон.

"Телеграф" розповідає про головні традиції свята 5 грудня, а також, що категорично заборонено робити цього дня.

Прокопів день 5 грудня: головні традиції

В цей день наші пращури наділяли великим значенням дороги і шляхи. Зазвичай до 5 грудня встановлювався хороший шлях снігом, тому на Київській Русі починали прочищати дороги, щоб ними можна було вільно пройти і проїхати.

Також вірили, що дорога приносить людині і величезне щастя, і горе. Тому, щоб удача не покинула цього дня, на шляху намагалися поводитися пристойно та спокійно.

Що не можна робити у Прокопів день-2022: головні заборони

  • Піднімати на дорозі будь-які речі.
  • Сваритися з будь-ким.
  • Позичати гроші чи річ, інакше можна втратити щастя.
  • Не можна вирушати у дорогу. Щоб не випробувати долю, краще залишитися вдома.
  • Заводити нові стосунки.
  • Вживати алкоголь та переїдати.

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці відзначають першого місяця зими 2022 року.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони