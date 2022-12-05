Прокопів день 5 грудня: що суворо заборонено робити в це свято

Цього дня великим значенням наділяли дороги та шляхи

Згідно з церковним календарем на грудень-2022, цього понеділка православна церква вшановує пам’ять мученика Прокопія Кесарійського (Палестинського). У народі свято отримало назву Прокопів день, Прокопій, або Філімон.

"Телеграф" розповідає про головні традиції свята 5 грудня, а також, що категорично заборонено робити цього дня.

Прокопів день 5 грудня: головні традиції

В цей день наші пращури наділяли великим значенням дороги і шляхи. Зазвичай до 5 грудня встановлювався хороший шлях снігом, тому на Київській Русі починали прочищати дороги, щоб ними можна було вільно пройти і проїхати.

Також вірили, що дорога приносить людині і величезне щастя, і горе. Тому, щоб удача не покинула цього дня, на шляху намагалися поводитися пристойно та спокійно.

Що не можна робити у Прокопів день-2022: головні заборони

Піднімати на дорозі будь-які речі.

Сваритися з будь-ким.

Позичати гроші чи річ, інакше можна втратити щастя.

Не можна вирушати у дорогу. Щоб не випробувати долю, краще залишитися вдома.

Заводити нові стосунки.

Вживати алкоголь та переїдати.

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