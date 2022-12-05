У грудні Україну накриють магнітні бурі: названо небезпечні дати

До чого готуватися метеозалежним у грудні

Грудень цього року не буде відрізнятися особливо помітною сонячною активністю, через що сильних магнітних бур також не очікується.

Як інформує Центр прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, найбільш помітна цього місяця буря тривала з 1 по 3 грудня.

Попри це в останньому місяці 2022 року все ж таки буде кілька періодів, коли метеозалежні люди зможуть відчути перепади настрою або погіршення самопочуття.

Йдеться про період з 22 по 24 грудня, коли геомагнітна активність Землі набуде ознак магнітної бурі низької інтенсивності. Ще один потенційно небезпечний період очікується з 26 до 29 грудня.

Посилення збурень у магнітосфері нашої планети також очікуються 8-9 та 17-18 грудня, проте вони навряд чи зможуть помітно вплинути на людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як себе проявляють магнітні бурі, а також як захистити себе від їхнього впливу.