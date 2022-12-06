Три простих способи зігрітися вдома без світла

Під час холодів варто стежити за своїм станом, щоб не допустити переохолодження організму

Удари росіяни з енергосистеми та критичної інфраструктури призводять до проблем з опаленням та електроенергією у багатьох областях України. Опинившись без звичних комунальних благ, можна почати швидко замерзати.

"Телеграф" нагадує три найшвидші, прості та дієві способи зігрітися. Вони відповідають рекомендаціям МОЗ України.

Будьте активними

Якщо зробити невелику розминку на 15-20 хвилин вам стане тепліше. Якщо ви зайняті сидячою роботою і не можете відриватися, допоможе гімнастика для пальців рук та ніг.

Одягніть ще одяг

Один теплий светр грітиме гірше, ніж кілька тонших, одягнених один поверх іншого. Використовуйте теплі кардигани і шалі, не забудьте про шкарпетки, теплі капці, а у разі сильних холодів — шапки.

Їжте та пийте

Гаряча їжа та тепле питво допоможуть вам зігрітися. Якщо ваш будинок не газифікований, нагріти їх або отримати окріп для заварювання чаю можна в "Пунктах незламності". У термосі тепла їжа та питво довше збережуть свою температуру. Не варто вживати алкоголь, він дає лише відчуття тепла, а організм насправді втрачає його.

Раніше "Телеграф" розповідав, як самому зробити грілку зі старої тканини та крупи. Така грілка безпечніша, ніж водяна, але потрібно бути уважним при нагріванні, щоб випадково не приготувати кашу.