Коли в будинку немає опалення: 10 способів зігрітися без обігрівача
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Дотримуйтесь простих порад, щоб вам швидко стало тепліше
Якщо у вашому будинку вимкнули опалення, не поспішайте засмучуватися. Існує маса можливостей для того, щоб зберегти тепло в неопалюваному приміщенні. Крім того, деякі елементарні навички допоможуть вам швидко зігрітися в критичній ситуації.
Про способи зігрітися вдома взимку, не включаючи обігрівач, пише lifehack. Варто придивитися як мінімум до десяти лайфхаків. Вони не вимагають великих капіталовкладень та виручать у разі екстреного відключення опалення.
Позбудьтеся протягів
Це перший крок до того, щоб зігрітися, бо протяги в холодну пору року "крадуть" тепло з вашого будинку. Двері та вікна повинні бути герметичні, щоб запобігти витоку повітря. А штори існують не тільки для прикраси, а й захищають від протягів.
Ізолюйте стіни
Утеплення стін і вікон дуже важливе. Тепло піднімається нагору, тому потрібно добре утеплити стелю. Якщо у вас є горище, утепліть його та заповніть простір, щоб запобігти витоку тепла.
Переставляйте меблі
Протягом дня у ваше житло повинне потрапляло якнайбільше сонячного світла, забезпечте йому "шлях". А ось вночі краще присунути речі до стін, щоб створити додатковий бар’єр між вами та холодом.
Використовуйте свічки
Добре мати вдома багато свічок. Вони не тільки забезпечують світло й тепло, але й створюють атмосферу затишку завдяки різноманітності форм, кольорів та ароматів.
Готуйте
Приготування їжі — чудовий спосіб зігріти повітря в кімнаті, а також приготувати гаряче на обід.
Обіймайтесь
Тепло тіла – найкраще джерело. Це може здатися нелогічним, але зняти кілька шарів одягу і притиснутися до когось — чудовий спосіб зігрітися.
Спіть у наметі
Розбийте намет для сну, так вам буде тепліше. Підійде будь-який тип намету. Або хоча б накрийте обличчя ковдрою, щоб затримати повітря (але не настільки, щоб задихнутися). Ліжка з балдахіном були розроблені не тільки для декоративних цілей. Вони добре працюють, щоб зберегти тепло у вашому ліжку, поки ви спите.
Медитуйте
Медитація — чудовий спосіб зігрітися. Коли ви зосереджуєтеся на власному диханні, ви розумієте кожне відчуття. Ви можете відчувати холод на своїй шкірі, але з практикою ви навчитеся приймати це. Якщо ви думаєте, що вам холодно, то напружуєтеся і починаєте тремтіти. Але якщо ви активно концентруєтеся на зміні свого сприйняття, то навчитеся розслаблятися і отримаєте контроль над своїм тілом.
Пийте та їжте гаряче
Вживання чогось холодного викликає у вашого тіла потребу зігрітися, тоді як гарячі рідини, такі як чай, кава та гарячий шоколад, спричинять певний ефект плацебо. Якщо ваші смакові рецептори воліють щось більш пікантне, супи й тушковані страви стануть чудовою заміною.
Танцюйте
Рухатися — чудова ідея, щоб виробляти тепло. Танцюйте (з кимось чи наодинці), займіться йогою, побігайте, потягніться, просто рухайтеся. Існують пози йоги, спеціально призначені для підвищення температури тіла.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в екстреному випадку замінити опалення допоможе обігрівач, який легко зробити своїми руками.