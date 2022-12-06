Розклад магнітних бур на грудень 2022 року: названі найважчі дні місяця

У грудні метеозалежні, вагітні та літні можуть відчути хвилювання геомагнітного поля

В останньому місяці 2022 року землян очікують на періоди магнітних бур, які продовжаться до самого його кінця.

Так, згідно з даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, найбільш сильні обурення геомагнітного поля очікуються до середини та кінця грудня. При цьому перед Новим роком ситуація стабілізується, а бурі стихнуть.

Розклад геомагнітних коливань на грудень:

1-3 грудня — відчутні коливання, 3-5 балів;

грудня — відчутні коливання, 3-5 балів; 4-7 грудня — спокійне геомагнітне тло;

грудня — спокійне геомагнітне тло; 8, 9 грудня — коливання до 3 балів;

грудня — коливання до 3 балів; 10-16 грудня — спокійні дні;

грудня — спокійні дні; 17, 18 грудня — 3-бальні коливання;

грудня — 3-бальні коливання; 19-21 грудня — геомагнітний фон спокійний;

грудня — геомагнітний фон спокійний; 22-24 грудня — 4-хбальний магнітний шторм;

грудня — 4-хбальний магнітний шторм; 25 грудня — затишшя;

грудня — затишшя; 26-29 грудня — магнітні бурі силою в 3-4 бали;

грудня — магнітні бурі силою в 3-4 бали; 30, 31 грудня – спокійна ситуація.

Магнітні бурі це

Магнітними бурями є обурення геомагнітного поля, яке триває від кількох годин до кількох діб. Вони утворюються, коли в околиці нашої планети врізаються обурені потоки сонячного вітру та взаємодіють із магнітосферою нашої планети.

Як відчувається висока геомагнітна активність

У дні магнітних бур літні, метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати болі в ділянці голови, серця, суглобів та спини, нездужання, дратівливість, депресію та швидку стомлюваність. Також до впливу геомагнітного поля можуть бути схильні громадяни з хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, раніше ми писали про кілька простих настойок, які допоможуть захиститися від магнітних бур.

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