День святої Катерини 7 грудня: що не можна робити в це свято, привітання з іменинами

Свята Катерина — покровителька любові та сім’ї

Цієї середи, 7 грудня, згідно з церковним календарем на місяць, православна церква вшановує пам’ять великомучениці Катерини Олександрійської. У народі свято отримало назву Катерини Санниці, бо в цей день відкривали санний шлях.

"Телеграф" розповідає про головні традиції свята 7 грудня, що категорично заборонено робити цього дня. Також публікуємо для наших читачів красиві листівки та вітальні картинки до іменин Катерин.

День святої Катерини 7 грудня: головні традиції

Цього дня жінки просили Катерину про мир в сім’ї та щасливий шлюб, оскільки святу шанують як покровительку кохання та шлюбу. За старих часів 7 грудня дівчата ворожили на нареченого і збиралися на "вечірниці".

Щоб швидше зустріти своє кохання, дівчатам радять сходити вранці 7 грудня до церкви та помолитися перед іконою святої Катерини. Свято припадає на Різдвяний піст, тому відзначати його шумно не прийнято.

Що не можна робити на Катерини Санниці-2022: головні заборони

Підмітати підлогу, щоб не вимести добробут і достаток.

Вирушати в далеку дорогу.

Сваритись один з одним. Будьте приязні та привітні.

Танцювати та влаштовувати галасливі вечірки.

Займатися важкою фізичною роботою, включаючи прання, прибирання, ремонт, рукоділля.

З Днем ангела, Катерина: листівки та картинки на іменини

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