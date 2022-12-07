День святої Катерини 7 грудня: що не можна робити в це свято, привітання з іменинами
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Свята Катерина — покровителька любові та сім’ї
Цієї середи, 7 грудня, згідно з церковним календарем на місяць, православна церква вшановує пам’ять великомучениці Катерини Олександрійської. У народі свято отримало назву Катерини Санниці, бо в цей день відкривали санний шлях.
"Телеграф" розповідає про головні традиції свята 7 грудня, що категорично заборонено робити цього дня. Також публікуємо для наших читачів красиві листівки та вітальні картинки до іменин Катерин.
День святої Катерини 7 грудня: головні традиції
Цього дня жінки просили Катерину про мир в сім’ї та щасливий шлюб, оскільки святу шанують як покровительку кохання та шлюбу. За старих часів 7 грудня дівчата ворожили на нареченого і збиралися на "вечірниці".
Щоб швидше зустріти своє кохання, дівчатам радять сходити вранці 7 грудня до церкви та помолитися перед іконою святої Катерини. Свято припадає на Різдвяний піст, тому відзначати його шумно не прийнято.
Що не можна робити на Катерини Санниці-2022: головні заборони
- Підмітати підлогу, щоб не вимести добробут і достаток.
- Вирушати в далеку дорогу.
- Сваритись один з одним. Будьте приязні та привітні.
- Танцювати та влаштовувати галасливі вечірки.
- Займатися важкою фізичною роботою, включаючи прання, прибирання, ремонт, рукоділля.
З Днем ангела, Катерина: листівки та картинки на іменини
Раніше "Телеграф" писав, коли у 2023 році відзначатиметься ще одне важливе церковне свято – Великдень.