Коли все відключили: як зробити реактивну піч з консервних банок для обігріву та приготування їжі (відео)

Для створення печі потрібні три банки різного розміру

Ракетні удари росіян по енергосистемі призводять до вимкнення опалення та електроенергії. Щоб зігрітися за таких умов винаходять безліч варіантів саморобних обігрівачів.

Один із таких — ракетна (реактивна) піч. Вона не тільки може допомогти з обігрівом, але і приготування їжі. Зазначимо, що її можна "заправити" майже всім — у хід піде листя, гілки, навіть газети. Через це в будинку їй скористатися не можна. Зробити її можна і маленькою, все залежить від розміру банок.

Що потрібно для виготовлення реактивної печі

3 баночки різного розміру (велика, середня та маленька)

пила для різання металу

Листя або гілочки для багаття

Сірники

Пісок та гравій

Перманентний маркер

Викрутка

Як зробити реактивну піч

Велика банка – основа. Помістіть маленьку внизу зовні та обведіть маркером. Виріжте отвір, а краї загніть. У маленької банки відріжте дно і вставте в отвір. Візьміть середню банку та виріжте на її передній частині арку. Після цього помістіть її вертикально всередину великої банки так, щоб арка була перед маленькою банкою, яку ви встановили всередині. Заповніть велику банку гравієм та піском. Вони діють як ізолятор та допомагає утримувати тепло. Потім просуньте гілки або папір через створений отвір унизу і запаліть вогонь. Ви відчуєте жар, що підіймається, і побачите дим, що йде зверху.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити самому обігрівач зі сковорідки та цегли. Для тих, хто побоюється працювати з вогнем, можна зігрітися завдяки саморобній грілці.