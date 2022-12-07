Україну накриває нова магнітна буря: названо небезпечні дні

Метеозалежним людям краще заздалегідь підготуватися

Грудень 2022 року приготував для українців та мешканців Землі загалом одразу п’ять магнітних штормів, — найближчий можна буде відчути вже 8 та 9 грудня.

Як повідомляють у Центрі передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, у четвер та п’ятницю очікуються коливання силою до 3 балів.

Перша груднева магнітна буря була найсильнішою, силою до 5 балів. Хвилювання 8-9 грудня будуть слабшими, але все одно можуть завдати неприємностей метеозалежним, вагітним та літнім людям.

Після цієї бурі геомагнітне поле дасть майже тиждень перепочинку, — до 16 грудня ситуація буде спокійною.

Що таке магнітні бурі?

Іноді на Сонці відбуваються викиди маси, ударні хвилі, спалахи — все це призводить до викидів енергетичних частинок, які розлітаються на всі боки від світила, у тому числі й у напрямку нашої планети.

Магнітне поле Землі як щит захищає нас від ударної хвилі, проте при зіткненні з нею починає тремтіти і хвилюватися. Це і називається магнітною бурею.

Який вплив має магнітна буря?

Геомагнітні коливання можуть вплинути на техніку, спричинити погане самопочуття.

У метеочутливих, вагітних і людей похилого віку може спостерігатися підвищений тиск, мігрень, хвороблива реакція на світло і гучні звуки, проблеми зі сном, слабкість, дратівливість.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував календар, коли ще чекати на магнітні бурі в грудні 2022 року.