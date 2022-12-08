Реально утеплюють вікна! Як зробити рулонні штори з копійчаних матеріалів

Вікна більше не пропускатимуть холодне повітря

Зробіть рулонні штори на зиму, які заразом будуть утеплювати будинок!

Для таких штор знадобляться недорогі матеріали, доступні для будь-якого українця. Достатньо придбати фольговану підкладку не менше 2-3 мм завтовшки, двосторонній скотч, джутову мотузку та ПВХ-трубу, пише cpykami.

Як зробити рулонні штори в домашніх умовах

До однієї з країв підкладки приклеюємо ПВХ-трубу. Закручуємо рулон із трубою. Протилежний край обрізаємо максимально рівно. До нього приклеюємо двосторонній скотч. По центру відклеюємо захисний шар скотчу і приклеюємо джутову мотузку, в яку втягнута петелька з дроту. Зав’язуємо вузол. Далі знімаємо захисний шар у двостороннього скотчу, рівно приклеюємо до віконної рами.

У розкритому вигляді рулонна штора добре тримається і закриває вікно, захищає від холоду, протягів, світла. Щоб її закрити, достатньо згорнути рулон з трубою і зафіксувати вузлик джуту на гачку.

Нагадаємо, що ракетні удари російськими окупантами змушують українців залишатися без електрики та опалення. Отримати освітлення можна завдяки саморобній свічці, яку можна зробити своїми руками і за допомогою підручних матеріалів.