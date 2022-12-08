Рус

Реально утеплюють вікна! Як зробити рулонні штори з копійчаних матеріалів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Рулонні штори на зиму, що утеплять вікна
Рулонні штори на зиму, що утеплять вікна. Фото cpykami

Вікна більше не пропускатимуть холодне повітря

Зробіть рулонні штори на зиму, які заразом будуть утеплювати будинок!

Для таких штор знадобляться недорогі матеріали, доступні для будь-якого українця. Достатньо придбати фольговану підкладку не менше 2-3 мм завтовшки, двосторонній скотч, джутову мотузку та ПВХ-трубу, пише cpykami.

Як зробити рулонні штори в домашніх умовах

До однієї з країв підкладки приклеюємо ПВХ-трубу. Закручуємо рулон із трубою. Протилежний край обрізаємо максимально рівно. До нього приклеюємо двосторонній скотч. По центру відклеюємо захисний шар скотчу і приклеюємо джутову мотузку, в яку втягнута петелька з дроту. Зав’язуємо вузол. Далі знімаємо захисний шар у двостороннього скотчу, рівно приклеюємо до віконної рами.

рулонні штори

У розкритому вигляді рулонна штора добре тримається і закриває вікно, захищає від холоду, протягів, світла. Щоб її закрити, достатньо згорнути рулон з трубою і зафіксувати вузлик джуту на гачку.

рулонні штори

Нагадаємо, що ракетні удари російськими окупантами змушують українців залишатися без електрики та опалення. Отримати освітлення можна завдяки саморобній свічці, яку можна зробити своїми руками і за допомогою підручних матеріалів.

Теги:
#Опалювальний сезон #Штори #Лайфхак #Обігрів