Снігова повня 8 грудня: що категорично не можна робити у цей день

У день повного місяця астрологи закликали бути обережнішими

Цього місяця відбудеться важлива космічна подія – повня, яка вплине на багатьох знаків Зодіаку. Грудневий повний місяць астрологи називають "сніговим" і "зимовим", а також "холодним Місяцем". Точна фаза повні відбудеться у четвер 8 грудня 2022 року о 6:09 ранку за київським часом.

"Телеграф" розповідає, чим особливий і небезпечний "холодний повний місяць" 8 грудня, які події він віщує і чим, на думку астрологів, краще не займатися цього дня, а на що слід звернути пильну увагу.

Повня 8 грудня 2022 року: в чому її особливість

Українська астропсихологиня Олена Осипенко називає цей повний місяць знаковим. Вона наголошує на тому, що важлива небесна подія відбувається на тлі періоду ретроградного Марса. За її словами, зростає ризик аварій на дорогах, тому потрібно бути обережнішим у цей день.

"Вже з другої половини 7 грудня розпочнеться складна 15-та місячна доба, яка закінчиться лише у другій половині 8 грудня. Це час великої емоційної напруги. І основна спокуса цього місячного дня – відчуття влади над людьми", — каже астропсихологиня.

Осипенко закликала не піддаватися слабкостям та провокаціям, а спостерігати за собою й контролювати свою нетерпимість і егоїзм. Краще постаратися виявити терпіння, смирення та миролюбність, додала астропсихологиня.

Що не можна робити в повний місяць 8 грудня

Астропсихологиня Світлана Жукова вважає, що цей холодний Місяць, швидше за все, змусить вас озвучити свої найпотаємніші почуття та бажання до того, як рік закінчиться. Це остання у 2022 році повня.

Що не рекомендується робити в день повні 8 грудня:

вести переговори про звільнення;

брати участь у фінансових операціях;

Вирушати у тривалу поїздку;

Починати щось нове, тому що буде дуже багато сумнівів у майбутньому, які гальмуватимуть вас.

Тоді як астропсихологиня радить 8 грудня закінчити всі справи вдень, а ввечері добре відпочити без домашньої рутини, а з користю для себе. Наприклад, побалуйте себе келихом глінтвейну або дозвольте смачний десерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка тварина стала символом 2023 року, згідно з китайським гороскопом.