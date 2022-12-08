7 несподіваних лайфхаків, які полегшать вам життя взимку

Використовувати проти зимових неприємностей можна підручні засоби

Зима обіцяє бути непростою не лише через проблеми з електрикою. Традиційна зимова негода також може заподіяти чимало неприємностей. Наприклад, північні частини України вже накрили снігопади, а подекуди температура опустилася нижче -10.

"Телеграф" зібрав поради, які можуть допомогти з комфортом пройти зимовий період. Частина з них знадобляться автомобілістам.

Рослинна олія на лопатах. Якщо вам потрібно прибрати сніг — розпилення рослинної олії або нанесення її на лопату допоможе їй краще ковзати. Розрізана картопля нагоді, щоб натерти лобове скло перед зимовим дощем. Це перешкоджає утворенню льоду. Шкарпетки в бардачку. Багатофункціональний лайфхак – і мокрі шкарпетки замінити на сухі можна, і на двірники вдягнути, щоби не примерзли. Якщо ваш ключ застряг у замерзлому замку машини або двері, то розморозити можна за допомогою дезінфікуючого засобу для рук. Крім солі "розморозити" лід на сходах та тротуарах може допомогти кавова гуща. Якщо у вас складнощі з застібкою та розстібуванням блискавки в рукавичках або рукавицях, можна надіти кільце від брелока для ключів на змійку. Якщо натерти взуття воском і розплавити віск за допомогою фена, тоді ваше взуття стане водонепроникним.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити реактивну піч із консервних банок своїми руками. Зазначимо, що користуватися будь-якими нагрівальними приладами варто обережно, з дотриманням правил безпеки. Наприклад, кілька правил користування газовим балоном.