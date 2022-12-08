Юр’єв день: яскраві листівки до Дня Георгія Побідоносця

У народі це свято називають Юр’євим днем або Єгорієм Зимовим

У п’ятницю, 9 грудня, православна церква вшановує пам’ять одного з найшанованіших святих — великомученика Георгія Побідоносця. У народі це свято називають Юр’євим днем або Єгорій Зимовий, і належать до нього з особливою шаною.

Хто такий Георгій Побєдоносець

Святий Георгій жив у 3 столітті і був успішним військовим за часів імператора Діоклетіана, який був язичником. Сам Георгій був християнином і жив у віруючій родині. Коли правитель почав гоніння на християн, святий роздав все своє майно бідним і став на захист християн, оголосивши правителю, що є одним із них. Георгія зрадили жорстоким тортурам, які святий стійко переніс. Усі рани, які він отримував, миттєво гоилися, показуючи язичникам силу Божого слова.

Перед своєю смертю Георгій перехрестив статую Аполлона, після чого всі язичницькі ідоли самі по собі зруйнувалися. Дружина імператора Діоклетана благала чоловіка помилувати Георгія, але імператор був непохитний. Він убив і святого, і свою дружину.

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