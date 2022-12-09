Юр’єв день 2022: значення та головні заборони свята

Святий Юрій чи Георгій Побідоносець — покровитель київських князів, тож це свято особливо важливе для вірян в Україні.

У календарі церковних свят на грудень-2022 є чимало важливих дат, одна з яких – річниця освячення собору великомученика Георгія Побідоносця в Києві, яку православні відзначають 9 грудня. У народі ця дата відоміша як Юр’єв день (Єгорій Зимовий, Юрій Холодний).

"Телеграф" розповідає, коли відзначається Юр’єв день у 2022 році, чому в назві є два імені, яке значення має це народне свято, чим прославився Георгій Побідоносець і що не можна робити в цю важливу дату.

Юр’єв день 9 грудня: значення свята

Так, 9 грудня 2022 року — річниця освячення собору великомученика Георгія Побідоносця у Києві. Йдеться про Георгіївський храм у нинішній столиці України, який був освячений у 1051-1054 роках. Георгій Побідоносець — великомученик каппадокійського грецького походження, небесний покровитель київських князів, серед яких і Ярослав Мудрий. За однією з версій, цей святий — жертва періоду Великого гоніння християн за імператора Діоклетіана. Вважається, що його жорстоко мучили вісім днів, але рани неймовірним чином зцілювалися. Георгій переніс усі страждання і не зрікся Хреста. Прославився своїми "чудесами", наприклад, воскресив померлого і оживив поваленого вола, це змусило багатьох людей звернутися до віри святого. У переказах йдеться, що Георгія Побєдоносця було обезголовлено в 303 (304) році.

До слова, пам’ять самого святого Георгія Побідоносця православна церква вшановує 6 травня, тож не варто плутати ці дати з річницею освячення храму. Ще один важливий нюанс: чому у назвах фігурують два імені – Юрій та Георгій? Юрій – це наш аналог грецького імені Георгій, що у перекладі означає "хлібороб". 9 грудня також відзначають іменини усі чоловіки на ім’я Юрій , Георгій чи Єгор.

Церква шанує Святого Юрія як переможця зла, брехні, людської люті. Він часто зображується на іконах в образі вершника, який вражає списом змія, що символізує перемогу над дияволом. Тому, зокрема, цього святого називають Юрієм Переможцем чи Георгієм Побідоносцем. За цим образом стоїть легенда про те, як Георгій убив змія, який жив в озері, розташованому неподалік Ліванських гір.

Що не можна робити у Юр’єв день: головні заборони

Наші пращури вірили в ряд прикмет і забобонів, пов’язаних з цією датою. Вважалося, що з цього моменту зима повноцінно входить у свої права. У народній традиції сформувалися кілька заборон на Юр’єв день 9 грудня, а саме:

Не можна залишатися боржником.

Не варто вирушати у далеку дорогу.

Заборонено займатися тяжкою фізичною працею.

Небажано сваритися із близькими.

Не треба йти на полювання.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2022 році українці святкуватимуть День Святого Миколая.