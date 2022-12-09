Майже пічка: найпростіший спосіб зробити обігрівач своїми руками (відео)

Така "споруда" допоможе зігрітися в екстреному випадку

Цієї зими багато українців змушені стикатися з аварійними відключеннями електрики, а разом з ним і опалення. У такому разі ніякий електрообігрівач не допоможе, тому доводиться вдаватися до імпровізованих способів зігрівання. Один із них – зробити обігрівач своїми руками.

Лайфхаком із виготовлення саморобного обігрівача в домашніх умовах поділилася українська блогерка fermerka.ua у Instagram. За її словами, нехитрим способом у вас вийде зробити таку собі міні-пічку зі свічки та глиняних горщиків.

За словами блогерки, подібними пристроями деякі домогосподарства користуються в теплицях, щоб зберегти розсаду рано навесні.

Насамперед вам знадобиться один або два глиняні горщики. Авторка лайфхака радить вибирати матове покриття, бо горщики, вкриті лаком, за її словами, менше віддають тепло. Також візьміть свічки, підставку та предмети для скріплення горщиків.

Як зробити обігрівач своїми руками вдома:

Спочатку потрібно помістити один горщик в інший, зафіксувавши за допомогою гайки, болта та шайби.

Потім слід поставити конструкцію на підставку під посуд чи цеглу. Зверху розмістити свічку та запалити її.

Блогерка рекомендує використовувати так звану "вічну свічку" (свічка з олією в середині). Важливий нюанс, про який йдеться у ролику, знизу під підставкою має бути доступ до повітря.

У коментарях підписники блогерки зазначили, що цей трюк ефективно працює і з одним горщиком, головне, щоб конструкція добре прогрілася в перші дні й горщик втратив вологу, тоді він з кожним днем даватиме більше тепла.

Раніше "Телеграф" повідомляв і про інші способи виготовлення обігрівача в домашніх умовах із підручних засобів. Для одного з таких потрібна… картоплина.