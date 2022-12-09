Холод не буде страшний: три простих способи зігрітися вночі

Навіть мінусові температури за вікном можна легко пережити за допомогою кмітливості

Через регулярний масований обстріл критичної інфраструктури сотні тисяч українців проводять дні без електроенергії, що також впливає на наявність води та опалення. Останнє — досить складно в умовах зими і похолодання, проте є маса варіантів, як можна утримати тепло в будинку навіть із відключеним котлом. Також важливо пам’ятати кілька хитрощів, які допоможуть вам зігрітися взимку, не витрачаючи для цього багато зусиль і, що найголовніше, фінансів.

Трійкою простих "теплих" порад поділився "24 канал". Важливо звертати увагу не лише на власний одяг, а й температуру в приміщенні, адже від неї багато чого залежить. Ви не повірите, але намагатися занадто прогріти спальню — зайвий клопіт.

Знизьте температуру у кімнаті

Так-так, ви все правильно розчули: виставляти купу обігрівачів у спальні зовсім необов’язково. Наш організм здатний пристосуватися до будь-яких температур, а засипати звик у комфорті, що забезпечується прохолодою. Якщо підтримувати в кімнаті від 15 до 19 градусів тепла, вам вдасться швидше зігрітися завдяки ковдрі, а вранці не доведеться відчувати особливого перепаду температур, залишаючи улюблене ліжко.

До того ж при спеці в кімнаті вам буде складно заснути: тіло потітиме і перегріватиметься, що негативно вплине на самопочуття. Тож відсутність опалення може зіграти і на руку. Якщо ж ви зовсім мерзляк — зробіть собі грілку, для чого підійде навіть звичайна пластикова пляшка. Однак врахуйте, що її слід чимось обмотати, щоб не отримати вночі опік.

Ноги варто тримати у теплі

Як відомо, кінцівки працюють певними регуляторами температури в нашому організмі. Часто в холодному будинку наші ноги настільки замерзають, що заважають потім заснути, не здатні зігрітися. Запасайтесь теплими шкарпетками — проте уникайте товстих і в’язаних: вони лише заважають швидкому зігріванню або навпаки впливають на дуже швидкий перепад температур. Ваш ідеал — легкі шкарпетки з бавовни. Ну і вищезгадану грілку ніхто не скасовував!

Замініть ковдру

Перевірте свою ковдру, цілком можливо, що її термін служби вже минув. Першим дзвіночком до цього може стати ваше регулярне замерзання ночами. Яку ковдру купити — вибір за вами, але виріб із синтепону краще не брати, адже у нього дуже поганий теплообмін.

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