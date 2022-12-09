Три маленькі хитрощі допоможуть зберегти тепло в будинку: не буде страшний жоден мороз

Візьміть до уваги прості правила, і у вашій оселі стане значно тепліше

З настанням зими багато сімей замислюються над тим, як утримати тепло в будинку. Разом із тим, опалювальний сезон помітно відбивається на гаманці, тому водночас хочеться заощадити. Тож витрачатися на обігрівач – не найекономічніший варіант. На щастя, є й інші методи зробити температуру в будинку більш високою.

Про лайфхаки, які допоможуть утримати тепло в будинку в зимовий час, пише видання Express. Є як мінімум три невеликі хитрощі, щоб зігрітися в екстремально холодну погоду. Приємний бонус – ці правила також дозволять заощадити на комуналці в період опалювального сезону.

Переставте меблі

Щоб використовувати якнайменше енергії, переконайтеся, що радіатор не заставлений меблями, інакше все тепло йтиме на них. Більш того, меблі, розташовані перед радіатором, можуть з часом пошкодитися, якщо вони будуть піддаватися впливу тепла протягом тривалого часу. Рекомендується залишати відстань 15-30 см між меблями та опалювальним приладом. Це забезпечить вільний рух повітря та кращий розподіл тепла, допомагаючи приміщенню залишатися теплим. Крім того, ймовірніше, що в кімнаті буде тепліше, якщо перед радіатором не висять фіранки.

Використовуйте денне світло

Сонячна погода навіть узимку допоможе обігріти будинок. Відкривайте всі штори й жалюзі, щоб світло, що випромінюється сонцем, проникало в будинок. А ось коли сонце сіло, все потрібно зашторити, жалюзі та штори у такому разі служать тонким шаром ізоляції, допомагаючи зберігати тепло у кімнаті та захищають від протягів. Просто зробіть так, щоб фіранки не блокували джерела тепла.

Максимально використовуйте пару для душу

Приймаючи гарячий душ, ви часто виявляєте, що ванна кімната наповнюється парою, яка, у свою чергу, виділяє тепло. Перш ніж прийняти душ, залиште двері у ванну відчиненою, щоб частина пари та тепла зігріла навколишні приміщення будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна зробити, якщо у будинку відключили опалення. Прості способи допоможуть обігріти кімнату.