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Знамення Пресвятої Богородиці 2022: що категорично не можна робити в це свято

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Знамення Пресвятої Богородиці 10 грудня 2022 року
Знамення Пресвятої Богородиці 10 грудня 2022 року. Фото yantar.ua

10 грудня моляться Пресвятій Богородиці про припинення війн і ворожнечі

Згідно з церковним календарем, цієї суботи, 10 грудня, православною церквою вшановується ікона Пресвятої Богородиці "Знамення". Подія припадає на Різдвяний піст-2022.

"Телеграф" розповідає про головні традиції свята Знамення Пресвятої Богородиці-2022, а також, що заборонено робити 10 грудня, щоб не втратити удачу і добробут.

Знамення Пресвятої Богородиці 10 грудня: традиції

Ікона, на якій зображена Богоматір, а на її грудях намальовано немовля Ісус, вважається чудотворною. 10 грудня віряни ходять до храму і прикладаються до святого образу.

Свято має велике значення для жінок, які не можуть зачати дитину. Вірять, що ікона "Знамення" позбавляє бездітності. Також образу моляться про припинення стихійних лих і війн: захищає від ворогів, злодіїв та інших напастей.

Що не можна робити у день Знамення Пресвятої Богородиці-2022: заборони

  • В’язати або шити — можна зашити тепло любові в оселі.
  • Впускати у свій будинок старих, немічних і бідних — можна потім захворіти.
  • Ходити рибалити.
  • Лаятися, лінуватися.

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці відзначають першого місяця зими 2022 року.

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#Традиції #Свята #Заборони #Знамення Пресвятої Богородиці