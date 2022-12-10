Як краще висушити білизну вдома: хитрощі, які вбережуть від цвілі взимку

У цвілі не буде жодних шансів

Жителям квартир за відсутності сушильної машинки часто доводиться сушити одяг на балконі. Проте як бути в холодну пору року, адже речі можуть так відсиріти? Немає варіанта, як сушити випрану білизну в приміщенні, проте як це зробити, щоб також уникнути вогкості у квартирі та утворення цвілі?

Є кілька простих хитрощів, які легко вирішать подібні проблеми. Завдяки їм білизна буде сохнути швидше, а пліснява в кімнаті не з’явиться. Про це пише cpykami.

Як висушити випрані речі взимку

Додайте в барабан "пралки" тенісні м’ячики. Так ви забезпечите білизні краще прання і віджимання, що запобігає накопиченню зайвої вологості. Забезпечте більше місця між речами під час сушіння. Зазори дозволять циркулювати повітрю в місці сушіння. Також, розвішавши білизну, поставте усі вікна у квартирі на режим провітрювання на 5-10 хвилин. Тепле повітря "притягне" до себе вологість і вийде на вулицю, тому у цвілі не буде жодних шансів. Вивішуйте білизну зовні, коли на вулиці не так холодно і немає опадів. Вітер діє як фен навіть за низьких температур. Всю вологу з вашого одягу просто видує. Скажіть "ні" радіаторам. Вологість у цій області зростає надто швидко, і краплі починають конденсуватися у кутах квартири. Це дуже часто призводить до утворення в кімнаті плісняви.

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