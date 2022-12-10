Без зайвих витрат: як можна самому зробити грілку з водою, сіллю або крупою

Взимку часом хочеться зігріти руки чи ноги – невелика грілка допоможе

При відключенні тепла взимку найпростіший і найдешевший спосіб зігрітися використовувати грілку. Вона може бути як хімічна, яку можна покласти у взуття чи рукавиці, так і саморобна з підручних матеріалів.

Зробити грілку самому можна з круп, солі та пляшки з водою. Механізм створення сухої грілки із крупи чи солі простий. З бавовняної тканини робиться "подушечка" і до неї чохол. Можна використовувати для цих цілей наволочку або іншу постільну білизну.

Вирізають шматки потрібного розміру, потім зшиваються. Важливо залишити отвір, через який засипатиметься наповнювач. Грілка із солі робиться зазвичай розміром із долоню, тоді як із крупи може бути більше. Нагріти такий мішечок можна в мікрохвильовій печі (15-30 сек залежно від розміру) або духовці. Деякі використовують для сухих грілок пісок.

Якщо вдома немає не тільки опалення, а й електроенергії, а духовка не доступна, із пластикової пляшки можна зробити найпростішу грілку, набравши в неї теплої (гарячої) води. Важливо не наливати окріп – пластикова пляшка деформується. Набрану пляшку загортають у рушник і можна користуватися.

Раніше "Телеграф" розповідав як можна самому зробити сонячний обігрівач своїми руками. Крім таких варіантів можна спорудити з консервних банок реактивну піч – її можна використовувати для приготування їжі на вулиці чи на балконі.