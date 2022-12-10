Метеочутливим приготуватися: Україну після перепочинку накриє нова магнітна буря

Вагітні, літні та просто чутливі люди можуть відчувати нездужання у ці дні

Після геомагнітних коливань 8-9 грудня жителі Землі і, зокрема, українці зможуть деякий час перепочити, проте вже за лічені дні очікуються нові магнітні бурі.

Як випливає з даних Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, наступна магнітна буря очікується вже 17-18 грудня.

Зауважимо, що буря 17-18 грудня буде слабкою, але метеочутливі, вагітні та люди похилого віку зможуть відчути на собі коливання геомагнітного фону.

Після цього на кілька днів буде перепочинок перед сильнішою бурею.

Що таке магнітні бурі та як вони впливають на людей?

На Сонці періодично трапляються викиди маси, внаслідок чого енергетичні частинки розлітаються на всі боки, у тому числі й у напрямку Землі, — наше магнітне поле захищає від них, але при зіткненні з ними починає хвилюватися, що відчувають як люди, так і прилади.

Під час таких магнітних бур чутливі люди можуть страждати від мігрені, високого тиску, проблем зі сном, непереносимості звуків та світла, дратівливості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував календар магнітних бур на грудень, — до кінця року очікується ще три сплески геомагнітної активності.