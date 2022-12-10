Як харчуватись в умовах блекауту — список необхідних заготівель

Щоб не сталося, ви повинні залишатись ситими навіть за складних умов

Українцям зараз важко, але ми сильні, з нами правда, тому переможемо! Але хотілося б дійти до Перемоги максимально зберігши здоров'я, а тому акцентуємо увагу на харчуванні під час блекауту.

Щоб залишатися сильним і з ясним розумом, потрібно збалансовано харчуватися, а це можна зробити навіть у критичній ситуації, пишуть в блозі про здорове харчування marafit_mara.

Обов'язково і завжди в раціоні повинні бути білки, жири і вуглеводи. Не важливо, ми худнемо, набираємо вагу, сидимо без світла і газу, чи у нас все "ок". В часи блекауту до отримання вітамінів можна ставитись менш доскіпливо, але ці три компоненти повинні бути обов'язково і в достатній кількості.

Якими продуктами запастись в разі блекауту

Придбайте продукти, які довго зберігаються . В цьому нам допоможуть консерви та сублімовані сухі супи. У моменти "не їсти взагалі" або все ж "з'їсти консерви чи сублімовані продукти", обираємо друге! Тому враховуючи теперішній стан, консервоване м'ясо, консервовані бобові, квасоля, горошок, кукурудза, сухі супи забезпечать вас білком і вуглеводами.

. В цьому нам допоможуть консерви та сублімовані сухі супи. У моменти "не їсти взагалі" або все ж "з'їсти консерви чи сублімовані продукти", обираємо друге! Тому враховуючи теперішній стан, консервоване м'ясо, консервовані бобові, квасоля, горошок, кукурудза, сухі супи забезпечать вас білком і вуглеводами. Сезонні овочі і фрукти. Наприклад, коренеплоди (морква, буряк, селера, петрушка). Їх можна вживати, не обробляючи термічно. Це головне джерело вітамінів. А в поєднанні з олією — це смачний та корисний салат.

Не можна забувати про квашені продукти . Вони також мають велику кількість вітамінів, містять в собі пробіотики і є досить корисними.

. Вони також мають велику кількість вітамінів, містять в собі пробіотики і є досить корисними. Макарони швидкого приготування стануть у пригоді. По суті ці всі "мівіни" – це звичайні макарони, які були вже на виробництві зварені й висушені наново. Вони не супер корисні та є джерелом швидких вуглеводів, але в складних умовах, це — джерело енергії. Єдине, що краще не додавати сухі приправи, які містять у собі підсилювачі смаку.

стануть у пригоді. По суті ці всі "мівіни" – це звичайні макарони, які були вже на виробництві зварені й висушені наново. Вони не супер корисні та є джерелом швидких вуглеводів, але в складних умовах, це — джерело енергії. Єдине, що краще не додавати сухі приправи, які містять у собі підсилювачі смаку. Основним джерелом вуглеводів є крупи.

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