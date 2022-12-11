Як позбутися плісняви на стінах взимку: три народні засоби

Неприємне сусідство можна усунути, якщо воно ще не набуло розмаху

Через проблеми з опаленням у будинках українців може накопичуватися конденсат. Як результат – стіни можуть покритися пліснявою. Неприємний грибок виникає за недостатньої вентиляції, підвищеної вологості і коли через щілини в стінах будинку є сильні перепади температури.

Як зазначає сайт Moyo.ua, просто змити недостатньо – грибок повернеться. Для боротьби з ним можна використовувати народні засоби та забезпечити гарну вентиляцію.

Оцет

Розчин оцту наливають у пульверизатор і розбризкують на стіну з пліснявою. Через годину протирають вологою серветкою. Щоб зруйнувати грибницю, потрібно повторити процедуру кілька разів із інтервалом у 7-10 днів.

Етиловий чи нашатирний спирт

В аптеці можна придбати 10% водний розчин аміаку. Його модно використовувати, щоб видалити плісняву з плитки, скла, пластику. Розчин розводять з водою 1 до 1 та наносять на місця з пліснявою. Потім місця протирають вологою серветкою і дають просохнути.

Сода

Столову ложку соди розводять у півлітра води. Розчин розбризкують або наносять губкою. Змивати не треба. Ще один варіант – змішати 3 ст.л. соди, 1,5 ст. прального порошку та 200 мл води. Але цей розчин вже потребує змивання вологою тканиною. Потім місце потрібно протерти насухо.

Якщо пліснява сильно розрослась, може знадобитися зачистити всю поверхню і обробити хімічними засобами, а у випадку з тканиною або шпалерами замінити їх. Раніше "Телеграф" розповідав, як можна боротися із конденсатом на вікнах за допомогою простого засобу.