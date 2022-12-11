Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Тельців чекає щасливий поворот, а Терезів — виконання забаганок

Без конфліктів і негараздів на тижні не обійдеться

Третій тиждень грудня видасться не найпростішим, але багатьом принесе можливості для внутрішнього зростання та саморозвитку.

Про це можна судити з карт Таро, які випали в розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 12 по 18 грудня включно.

Ось які карти випали цього тижня:

Овен — перевернута Королева мечів

У цьому положенні карта означає, що Ви можете зіткнутися з нетерпимістю, невіглаством, грубістю, лицемірством і підступністю, однак це може бути як проти Вас від іншої людини, так і виходити від Вас самих. Наберіться терпіння, тиждень може принести малоприємні сюрпризи.

Телець — Колесо удачі

Назва карти говорить сама за себе, і наступний тиждень грудня може принести Вам новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.

Близнюки — перевернута Помірність

Нетерплячість, непоміркованість і дратівливість можуть вилізти Вам боком наступного тижня, — Ви самі створюватимете навколо себе проблеми. Карти радять Вам утриматися від різких і необдуманих вчинків, а також частіше йти на компроміси.

Рак — перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Найкраще утримайтеся найближчими днями від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Лев — Зірка

Протягом тижня як ніколи легко буде реалізувати Ваші мрії та таланти. Ви будете "в ресурсі" для самореалізації. Займіться медитацією. Це може допомогти Вам відкрити внутрішні таланти або знайти вихід із складної ситуації.

Діва — перевернуті Закохані

Найближчими днями Ваші емоції можуть стати сильнішими за розум, через що є загроза прийняття не найвірніших рішень. Також можуть дати знати про себе якісь хвороби.

Терези — Дев’ятка кубків

Ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", і вона обіцяє, що Ваші маленькі забаганки здійсняться, віра, щастя та благополуччя будуть на вашому боці.

Скорпіон — Паж мечів

Протягом тижня Вам буде складно знаходити спільну мову з людьми і, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення чи начальства, через що може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.

Стрілець — перевернена Шістка жезлів

У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрний зріст, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.

Козеріг — перевернуте Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними.

Водолій — перевернута Королева жезлів

Наступного тижня Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків та конфліктів, а у стосунках можуть проявитися ревнощі. Побережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.

Риби — Імператор

Наступний тиждень принесе Вам реалізацію у професійному чи особистому житті. Озброївшись аналітичними здібностями, Ви нарешті зможете побачити практичний результат своєї роботи. Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — успіх на Вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які знаки Зодіаку можуть ще добре заробити до кінця року.