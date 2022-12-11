Як відкрити замерзлий замок авто або дверей: два дієві способи

Запасіться запальничкою або дезінфікуючим засобом для рук

Зима – досить сувора пора року. У наступні три місяці українцям варто чекати на сильні морози, тому не варто дивуватися, що цієї зими все буде буквально замерзати.

Напевно, з вами траплялася така прикра ситуація, коли ви в мороз не можете відкрити замок свого автомобіля або, наприклад, дверей будинку. Так відбувається через те, що вода, що потрапила в замкову щілину, просто замерзла, пише green-battery. Щоб вирішити цю проблему, скористайтеся двома способами відкрити замерзлий замок без особливих проблем.

Як відкрити замерзлий замок

Скористайтеся запальничкою. Нагрійте нею ключ і вставте у щілину. Вийміть і повторюйте, поки лід не розплавиться, а ключ повністю увійде в замок. Візьміть дезінфікуючий засіб для рук, незамерзаючу склоомиваючу рідину, духи або інший засіб, що містить ізопропіловий або етиловий спирт. Обробіть одним із таких засобів замок і ключ. Спирт допоможе воді розтанути, і ви зможете легко відкрити замок.

Такі прості поради допоможуть впоратися з різними зимовими "неподобствами". Раніше "Телеграф" розповідав, як впоратися з примерзлими двірниками і льодом.