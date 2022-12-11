Які страви можна готувати без світла: знадобиться лише гаряча вода

Достатньо залити ці продукти окропом

Через безперервні обстріли російськими окупантами енергетичної інфраструктури українцям приходиться жити без газу і світла в оселях. У цій ситуації виникає питання — як готувати їжу. Розповідаємо, що можна приготувати, коли немає світла, води або газу.

Як пишуть у блозі про здорове харчування marafit_mara, бажано мати завжди наповнений гарячою водою термос, він допоможе і чаєм зігрітися, і приготувати корисну їжу. Але якщо гарячої води обмаль або немає, і нагріти ніде, на допомогу може прийти сухий спирт. Таблетка сухого спирту горить 9-15 хвилин, чашку води нагріти можна. Але потурбуйтесь про техніку безпеки!

Крупи

Гречка. На упаковці з гречкою зазначено, що вона обсмажена та висушена. Це значить, що цю крупу можна просто заливати водою (бажано окропом, але можна і кімнатної температури) на 5-8 годин. Так, це не швидко, але краще ніж бути голодним взагалі.

Кускус . Залийте його 1:1,2 водою та зачекайте 15-30 хвилин. Звісно, краще це робити гарячою водою, але і кімнатна теж підійде.

. Залийте його 1:1,2 водою та зачекайте 15-30 хвилин. Звісно, краще це робити гарячою водою, але і кімнатна теж підійде. Ячна крупа . Традиційно її теж варять. Але можна заливати й окропом у пропорції 1:2. Дати настоятися щонайменше дві години. Час приготування залежатиме від розміру подрібненого ячменю.

. Традиційно її теж варять. Але можна заливати й окропом у пропорції 1:2. Дати настоятися щонайменше дві години. Час приготування залежатиме від розміру подрібненого ячменю. Геркулес. Навіть якщо на упаковці зазначено, що вона потребує варіння. Достатньо залити окропом і почекати 15-20 хвилин.

Сублімовані супи

Варті, щоб про них окремо наголосити. Їх асортимент вражає: супи, борщі, каші з м'ясом і грибами, паста карбонара, є навіть десерти. Все, що потрібно для приготування — гаряча вода.

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