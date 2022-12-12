Як зробити окопну свічку своїми руками: знадобиться всього три інгредієнти та 10 хвилин

Таку свічку можна використовувати в побутових чи похідних умовах

Оскільки в Україні зараз діють аварійні відключення світла та й у принципі ситуація дуже нестабільна і навіть непередбачувана, слід бути готовими до будь-яких ситуацій. Наприклад, не зайвим буде навчитися робити свічки своїми руками за допомогою підручних компонентів.

Сьогодні ми хочемо розповісти, як легко та швидко зробити окопну свічку, якими активно користуються наші захисники, адже вона добре і довго світить. Покрокова інструкція – далі у матеріалі.

Як зробити окопну свічку своїми руками

Вам знадобиться:

банку

гофрований картон

парафін або свічки

Що робити:

Наріжте підготовлений картон упоперек гофри смужками шириною до 5 див. Потім туго закрутіть їх і вставте в банку. Також вставте картонну смужку перпендикулярно до дна банки. Поріжте віск на дрібні шматочки та розтопіть його. Не варто змішувати природний та штучний віск. Помішуйте, щоб він не пригорів, але не доводьте до кипіння. Коли віск повністю розтане, залийте ним банку. Краще зробити це кілька разів, тому що свічка горітиме довше.

Раніше "Телеграф" розповідав і про інші способи виготовлення свічок у домашніх умовах. Звучить незвично, але чудова свічка вийде з картоплі. Крім того, ви також можете спорудити вдома саморобний обігрівач, який виручить у разі вимкнення опалення.