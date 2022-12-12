Грошовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: Овнів чекає виклик, а Дів – розплата
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Деякі мають дуже добрі шанси налагодити справи перед Новим роком
Середина грудня для багатьох ознаменується фінансовим прибутком та успіхом у грошах, у той час як деякі навпаки на хвилі новорічного настрою марно витратять більше, ніж зазвичай.
Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали у фінансовому розкладі для кожного знака Зодіаку на тиждень з 12 по 18 грудня.
Загальний гороскоп Таро для всіх Знаків читайте за цим посиланням
А ось які карти випали на цей тиждень у розкладі на гроші:
Овен — Туз мечів
У фінансовому плані ця карта обіцяє процвітання та виклик, прийнявши який Ви зможете покращити якість свого життя. Найближчого тижня можливе прийняття важливих рішень.
Телець — Дев’ятка пентаклів
Це Владика матеріального зиску, і карта обіцяє стабільність, достаток, матеріальне процвітання, достаток, багатство. На тижні можливе отримання спадщини, укладання довгострокових контрактів та здійснення великих покупок.
Близнюки — перевернута Дев’ятка жезлів
У цьому виді карта виступає поганим знаком, — у найближчий тиждень на Вас можуть чекати втрати, перешкоди та відстрочки у справах фінансових.
Рак — перевернута Королева кубків
Найближчого тижня Вас можуть мучити емоції, ілюзії, безпідставні страхи — покращень у грошовому плані чекати не варто.
Лев — Сила
Ця карта віщує досягнення фінансового благополуччя завдяки праці та розвитку задатків.
Діва — перевернена Двійка пентаклів
У цьому положенні картка може попереджати про фінансові негаразди і що доведеться віддавати борги, хоча це буде обтяжливо.
Терези — Імператор
Імператори не бідують. Карта вказує на те, що на тижні Ви будете мудро розпоряджатися своїми грошима та матиме стабільне матеріальне становище.
Скорпіон — Двійка мечів
Ця карта попереджає, що в середині грудня у Вас у фінансових питаннях може бути розкол, затримка виплат, у важливих документах можуть чекати "підводні камінці".
Стрілець — перевернутий Повішений
У найближчий тиждень Ви можете зірватися і ризикнути, проте це не виправдає себе і швидше за все Ви тільки погіршите своє становище. Намагайтеся стримати емоційні пориви.
Козоріг — перевернута Десятка жезлів
Поки на Вас чекають лише перешкоди та труднощі у питанні грошей. Можливо, Ви видихнулися і поки що просто немає ідей для руху далі.
Водолій — перевернута Четвірка пентаклів
На вас найближчого тижня чекають розтрати та безглузді покупки, також можливі затримки з отриманням коштів та відмови від начальства. Карта може натякати Вам, що можливо варто відволіктися від матеріального та бути більш відкритим.
Риби — перевернутий Паж пентаклів
У цьому положенні карта говорить, що на тижні Ви будете халтурити, витати в хмарах, можете бути марнотратними і суєтними. Намагайтеся утримати себе в руках, гроші ще знадобляться на Новий рік.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив любовний гороскоп Таро на грудень 2022 року.