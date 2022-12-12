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Грошовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: Овнів чекає виклик, а Дів – розплата

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро на фінанси для кожного знаку Зодіаку на тиждень із 12 по 18 грудня Новина оновлена 12 грудня 2022, 10:11
Зробили розклад Таро на фінанси для кожного знаку Зодіаку на тиждень із 12 по 18 грудня. Фото pixabay.com

Деякі мають дуже добрі шанси налагодити справи перед Новим роком

Середина грудня для багатьох ознаменується фінансовим прибутком та успіхом у грошах, у той час як деякі навпаки на хвилі новорічного настрою марно витратять більше, ніж зазвичай.

Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали у фінансовому розкладі для кожного знака Зодіаку на тиждень з 12 по 18 грудня.

Загальний гороскоп Таро для всіх Знаків читайте за цим посиланням

А ось які карти випали на цей тиждень у розкладі на гроші:

Овен — Туз мечів

У фінансовому плані ця карта обіцяє процвітання та виклик, прийнявши який Ви зможете покращити якість свого життя. Найближчого тижня можливе прийняття важливих рішень.

Телець — Дев’ятка пентаклів

Це Владика матеріального зиску, і карта обіцяє стабільність, достаток, матеріальне процвітання, достаток, багатство. На тижні можливе отримання спадщини, укладання довгострокових контрактів та здійснення великих покупок.

Близнюки — перевернута Дев’ятка жезлів

У цьому виді карта виступає поганим знаком, — у найближчий тиждень на Вас можуть чекати втрати, перешкоди та відстрочки у справах фінансових.

Рак — перевернута Королева кубків

Найближчого тижня Вас можуть мучити емоції, ілюзії, безпідставні страхи — покращень у грошовому плані чекати не варто.

Лев — Сила

Ця карта віщує досягнення фінансового благополуччя завдяки праці та розвитку задатків.

Діва — перевернена Двійка пентаклів

У цьому положенні картка може попереджати про фінансові негаразди і що доведеться віддавати борги, хоча це буде обтяжливо.

Терези — Імператор

Імператори не бідують. Карта вказує на те, що на тижні Ви будете мудро розпоряджатися своїми грошима та матиме стабільне матеріальне становище.

Скорпіон — Двійка мечів

Ця карта попереджає, що в середині грудня у Вас у фінансових питаннях може бути розкол, затримка виплат, у важливих документах можуть чекати "підводні камінці".

Стрілець — перевернутий Повішений

У найближчий тиждень Ви можете зірватися і ризикнути, проте це не виправдає себе і швидше за все Ви тільки погіршите своє становище. Намагайтеся стримати емоційні пориви.

Козоріг — перевернута Десятка жезлів

Поки на Вас чекають лише перешкоди та труднощі у питанні грошей. Можливо, Ви видихнулися і поки що просто немає ідей для руху далі.

Водолій — перевернута Четвірка пентаклів

На вас найближчого тижня чекають розтрати та безглузді покупки, також можливі затримки з отриманням коштів та відмови від начальства. Карта може натякати Вам, що можливо варто відволіктися від матеріального та бути більш відкритим.

Риби — перевернутий Паж пентаклів

У цьому положенні карта говорить, що на тижні Ви будете халтурити, витати в хмарах, можете бути марнотратними і суєтними. Намагайтеся утримати себе в руках, гроші ще знадобляться на Новий рік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив любовний гороскоп Таро на грудень 2022 року.

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