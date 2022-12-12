Чим обернути кімнатні квіти, щоб вони не замерзли в холодному будинку: дієвий спосіб

Є кілька важливих нюансів зберігання кімнатних квітів у кімнаті з низькою температурою

У холодну пору року потрібно утеплити житло не тільки для себе, а й для кімнатних "зелених друзів". Не всі рослини успішно переносять низькі температури. Тому якщо раптом у вашому будинку відключають опалення, потрібно потурбуватися про умови зберігання квітів.

Як пише видання Express, є кілька способів зберегти кімнатні квіти взимку, так вони процвітатимуть до весни. У тому числі йдеться про один простий ефективний лайфхак, який обійдеться вам у невелику суму, адже йому знадобиться лише пухирчаста плівка.

Знайдіть найтеплішу кімнату

Виберіть у будинку найтепліше приміщення та перемістіть туди рослини. В ідеалі, щоб це було найкраще освітлене місце у кімнаті

Оберніть квіти пухирчастою плівкою

Ще один простий спосіб зігріти кімнатні рослини — це обернути горщик шарами пухирчастої плівки, щоб зберегти якнайбільше тепла навколо рослин. Цей підручний предмет запобігатиме втраті тепла в холодні місяці.

Заберіть рослини на холодильник

Верхня частина холодильника часто виділяє деяку кількість тепла, тому розміщення рослин там дозволить їм поглинати тепло без додаткових витрат. Додатково можете застосувати лайфхак із пухирчастою плівкою.

Обігрівайте приміщення

Використання обігрівачів — більш витратна ідея підтримки правильної температури. При їх використанні слідкуйте, щоб рослини не розташовувалися прямо перед обігрівачем.

Обережно поливайте кімнатні рослини

Кімнатні рослини схильні до надмірного поливу в зимові місяці, бо їм не потрібно стільки води, скільки навесні та влітку. Хороша порада — поглибити ґрунт приблизно на 5 см — якщо він повністю сухий, значить, йому потрібно більше води.

Раніше "Телеграф" розповідав, які кімнатні квіти не потребують складного догляду та чудово поглинають воду, чим допомагають відштовхувати конденсат та вогкість у будинку.