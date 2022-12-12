На випадок відключення опалення: як зробити незвичайну грілку із підручних засобів

Для створення грілки знадобиться лише кілька матеріалів

Готуючись до важкої та холодної зими українці вигадали безліч способів зігрітися у квартирі чи будинку у разі відключення опалення. Одним з альтернативних джерел тепла також може стати саморобна грілка. Створити її можна швидко, а головне дуже просто.

Грілка є багаторазовою і не потребує води, від чого її використання стає ще зручнішим, передає 24 канал. А для її створення знадобиться лише кілька матеріалів, які є чи не у кожного в будинку.

Що потрібно для створення саморобної грілки:

Тканина — стара наволочка, бавовняні шкарпетки, стара футболка;

Крупа — рис, гречка, перловка, а також інші крупи, які є у вас вдома;

Ароматизатор — ефірні олії або сушені трави (додається за бажанням).

Як зібрати грілку:

З тканини необхідно зробити мішечок. Можна використовувати носок або зшити його з тканини. Одна сторона має бути відкрита, щоб залишився отвір;

У мішечок потрібно насипати крупу (і за бажанням сухі трави для аромату);

Отвір необхідно зашити та за бажанням саморобну грілку можна оформити різними способами;

Готовий виріб потрібно покласти в мікрохвильову піч або на поверхню буржуйки на пару хвилин;

Потім слід обережно дістати грілку та покласти її під ковдру.

Саморобна грілка може зберігати тепло до пів години. Використовувати її можна багаторазово. Для цього її просто потрібно буде ще раз розігріти.

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