Місія – пережити свята: на початку січня Землю накриє магнітна буря

Магнітна буря накриє Землю на початку року

До кінця 2022 року сонячна активність ще завдасть неприємностей метеочутливим людям, викликавши на Землі магнітну бурю, але не варто чекати поблажок і від січня, збурення в якому почнуться ледь не з перших днів.

Як повідомляють Факти, січень 2023 року принесе з собою два небезпечні періоди, і обидва вони очікуються в першій половині місяця, а тому варто підготувати себе до можливих проблем заздалегідь.

Перша магнітна буря очікується у період із 3 по 5 січня. Вона, як прогнозується, буде середньої інтенсивності, що може негативно позначитися на самопочутті вагітних жінок, людей похилого віку і просто залежних від погодних умов.

Ще одна буря розпочнеться 10 січня та закінчиться 12 числа. Її інтенсивність буде слабкою, а тому такого ефекту, як перша, вона не справить.

Друга половина місяця геомагнітною активністю похвалитися не зможе, тож чутливі люди зможуть не турбуватися з приводу неприємних відчуттів.

Як відомо, магнітні бурі є наслідком впливу сонячного вітру на магнітне поле Землі. Саме ці збурення називаються бурями та можуть впливати як на самопочуття деяких категорій людей, так і на роботу точної апаратури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як себе проявляють магнітні бурі, а також як захистити себе від їхнього впливу.