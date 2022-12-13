Що робити, якщо промокли ноги: корисний зимовий лайфхак

У калюжу з талого снігу всі наступали

Якщо взимку у вас промокло взуття, немає нічого простішого, як висушити пару на батареї або іншими домашніми способами. Неприємніша ситуація складається, коли через сніг уже промокають ваші ноги — вам стає незатишно, ногам холодно, а додому ще йти і йти. Як рятуватися?

Щоб запобігти цьому, гарною ідеєю буде нанести на взуття водовідштовхувальну пропитку, пише green-battery. Однак якщо вода дісталася ніг, буде корисно скористатися наступним зимовим лайфхаком.

Що робити, якщо промокли ноги через сніг

На голі ноги надягніть поліетиленові пакети з найближчого продуктового магазину. Натягніть зверху шкарпетки та черевики. А щоб ногам було не так холодно, носіть теплі флісові шкарпетки. Вони зберігають тепло краще, ніж вовняні вироби.

Раніше "Телеграф" розповідав, як одягатися взимку, щоб не мерзнути. Багатошаровість допоможе зігрітися, але потрібно знати декілька нюансів.