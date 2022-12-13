Як запобігти конденсату на вікнах: названо одне важливе правило

Може бути кілька причин накопичення зайвої вологи на підвіконні

Взимку багато хто зіткнувся з неприємною проблемою в житлах – конденсатом на вікнах, який може призводити до плісняви. Конденсація зазвичай відбувається у двох випадках: коли тепле повітря стикається з холодною поверхнею або коли рівень вологості в будинку занадто високий. Але кілька простих звичок допоможуть уникнути цього.

Найголовніше правило, яке допоможе запобігти конденсату на вікнах, звучить так: провітрювати кімнату двічі на день протягом хоча б 10 хвилин. Як пише видання Express, це найбільш швидкий і легкий спосіб позбутися конденсату, але варто звернути увагу й на інші лайфхаки.

Є кілька зрозумілих правил, які допоможуть уникнути проблеми з конденсатом на вікнах у будинку:

Протирайте вікна та підвіконня чистим рушником або кухонною серветкою, коли помітите скупчення конденсату. Або ж використовуйте для цього спеціальний пилосос для вікон.

Підтримуйте постійну температуру в будинку, це запобігає попаданню гарячого повітря на холодні поверхні.

Поліпшіть вентиляцію, наприклад, відкривайте вікна, використовуйте вентиляційні отвори, додавайте вентиляційні отвори у певних кімнатах, таких як ванна кімната і кухня.

Намагайтеся не ставити меблі біля зовнішньої стіни, бо це може затримувати вологе повітря і призводити до утворення конденсату й плісняви позаду та на ваших меблях. Завжди залишайте невеликий проміжок між будь-якою стіною в будинку й меблями, щоб забезпечити правильну циркуляцію повітря.

Відкривайте вікна приблизно на 10 хвилин двічі на день у зимові місяці, щоб забезпечити циркуляцію достатньої кількості повітря. Найкраще робити це вранці та ближче до вечора.

Не сушіть одяг у приміщенні, якщо це можливо, оскільки це може призвести до підвищеної вологості повітря.

Інвестуйте в осушувач повітря.

Увімкніть витяжні вентилятори при приготуванні їжі або використані душу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що боротися із конденсатом можна і точково. Для цього потрібні найдоступніші засоби.