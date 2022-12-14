Краще не ризикувати: техніка, яку категорично не можна підключати до генератора

Щоб уникнути поломки техніки, важливо знати, що можна, а що не можна підключати до генератора

Щоб забезпечити себе електрикою під час відключення світла, багато українців придбали для будинку генератор, адже це хоч якась можливість зарядити свої гаджети, приготувати їсти чи прогріти житло. Однак мало хто замислювався про те, що не всі прилади можна підключати до генераторів, особливо якщо він бензиновий або дизельний.

Оскільки більшість генераторів видають нестабільну напругу, це означає, що будь-яка побутова або комп’ютерна техніка, чутлива до подібного, може просто згоріти, пише itechua.

Які прилади не можна підключати до генераторів

Серед пристроїв, із якими треба бути дуже обережними, виділяють:

опалювальні котли,

комп’ютери,

медичне обладнання,

холодильники,

аудіо та відеотехніка.

Всі ці прилади не можна підключати до звичайних бензинових або дизельних генераторів, принаймні безпосередньо. Найкраще замінити їх на інверторний, який видає рівномірний струм, чи купити спеціальний стабілізатор напруги.

Раніше "Телеграф" писав список електроприладів, які найбільше споживають енергію.