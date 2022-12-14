Швидко і легко: як зробити ефективний обігрівач із банки своїми руками (відео)

Для створення обігрівача знадобиться лише кілька предметів

Українці вигадали безліч різних способів, як боротися з холодом у будинку у разі перебоїв з опаленням. Одним із джерел тепла можуть стати саморобні обігрівачі. "Телеграф" розповість, як швидко і легко створити своїми руками спиртовий пальник, який послужить хорошим обігрівачем.

Одним із плюсів такого обігрівача є те, що ним можна користуватися під час відключень світла, оскільки він працює не від мережі. Крім того, на ньому можна розігріти їжу. Також він зберігатиме тепло довше, ніж кераміка, передає БЖ.

Що знадобиться для створення обігрівача:

дві бляшанки;

канцелярська кнопка;

етиловий спирт;

фольга;

монети.

Як зібрати обігрівач

відрізати нижню частину обох банок;

проробити дірки в одній із банок по колу та центру;

на іншому банку потрібно зробити вигини, щоб скласти обидві частки разом;

залити спирт у пальник;

налити спирт на фольгу;

зверху поставити пальник;

запалити.

Увага! Такий обігрівач необхідно тримати якнайдалі від легкозаймистих предметів, а також використовувати вогнетривку підставку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як створити обігрівач своїми руками за допомогою сковороди та вентилятора. Зібрати його можна легко та швидко.