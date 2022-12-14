Як прибрати катишки і повернути форму светру, який "сів": 6 правил прання зимового одягу

Правильне чищення речей забезпечить їх довговічність

Зимовий гардероб складається в основному з натуральних тканин, наприклад, вовни та кашеміру. Такі речі вимагають особливого догляду, але светри та кардигани необов’язково віддавати у хімчистку. Дотримуючись невеликих правил, їх можна прати вдома самотужки.

Крім використання "делікатного режиму" при пранні пуховика, важливо пам’ятати і про інші нюанси. Є щонайменше шість лайфхаків, які збережуть якість зимових речей і спростять процес прання, пише Express.

Приберіть катишки

Якщо вас светр неабияк зносився, то скористайтеся лайфхаком для видалення катишок. Для цього вам потрібна дешева одноразова бритва. Покладіть одяг на плоску тверду поверхню, візьміть лезо і обережно проведіть по одягу. Це видалить будь-які вовняні волокна, які "закашлатилися", і поверне вашому одягу м’який і гладкий стан. А ось за допомогою гачка для в’язання можна легко забрати будь-які затяжки в тканині.

Використовуйте трюк проти усадки речей

Матеріали, у тому числі шерсть, як відомо, легко "сідають", тому при пранні таких речей краще дотримуватися запобіжних заходів. Простий лайфхак врятує ваш одяг:

Змішайте кондиціонер з водою та залиште річ у розчині на 15 хвилин. Важливо переконатися, що кондиціонер поєднується з водою у співвідношенні 2:3. Це послабить волокна пряжі, що дозволить змінити форму предмета одягу.

Помістіть річ поверх рушника, перш ніж покласти зверху ще одну. Злегка натисніть і акуратно поплескайте, щоб увібрати зайву вологу.

Потім обережно почніть розтягувати одяг, надаючи йому форму, і дайте висохнути природним шляхом.

Зробіть засіб для виведення плям своїми руками

Через пухнастість вовняних волокон плями можуть бути занадто стійкими, спробуйте їх обробити розчином медичного спирту та розбавленого оцту в рівних пропорціях. За допомогою м’якої тканини злегка нанесіть засіб для виведення плям на одяг. Як тільки пляма почне зникати, промийте вручну одяг, використовуючи мильну воду.

Ретельно чистіть кашемір

Найбезпечніший і найпростіший спосіб догляду за кашеміровим одягом — прати вручну. Наповніть миску теплою водою, а також чайною ложкою мийного засобу. Після того, як ви перемішали розчин, помістіть одяг у теплу воду і відіжміть його, щоб видалити весь бруд. Потім покладіть на рівну поверхню і дайте висохнути.

Уникайте сушіння в барабані

Сушіння на повітрі в приміщенні, що добре провітрюється — особливо на свіжому повітрі — це найкращий спосіб зберегти форму і матеріали ваших вовняних речей. Однак не вішайте їх на металеві вішалки, бо вони можуть залишити плями іржі або розтяжки на вашому одязі, яких буде важко позбутися. Використовуйте дерев’яні або м’які вішалки для легких речей і кладіть важчі речі на сушіння для білизни, щоб їхня власна вага не тягла матеріал вниз і не розтягувала його.

Правильно очищайте хутряний одяг

Синтетичне хутро не можна піддавати впливу високих температур, оскільки це розплавить волокна. Сушарка заборонена. Не використовуйте кондиціонери для білизни або засоби для чищення, що містять хлор і відбілювачі, оскільки вони непоправно пошкодять ваш одяг і зменшать його м’якість. Після висихання руками розгладьте хутро та розчешіть будь-які сплутані ділянки.

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