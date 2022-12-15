Якщо немає світла та газу: каші, які можна не варити

Є крупи, які не потрібно варити.

В умовах, коли будь-якої миті можу відключити світло, дуже популярним питанням стає — як готувати їжу, а також що ж приготувати. Добре, якщо є газова плита, тоді в принципі й проблеми немає, а ось тим у кого такого "привілею" немає, але є електроплита, ця інформація стане в пригоді.

Можливо, ви не знали, але практично всі популярні каші, які ми регулярно їмо, можна приготувати в холодній воді. Головне знати, як правильно, пише Ukr.Media. Що це за крупи, розповідаємо далі.

Каші, які можна приготувати у холодній воді

Гречка достатньо залити крупу чистою водою перед сном. За ніч вона вбере рідину, набухне і стане придатною для вживання.

Кускус залийте крупу водою так, щоб вона повністю покривала її. Можна використовувати як холодну, і гарячу воду. Після цього накрийте каструлю або тарілку з кришкою кашею і дайте їй 15 хвилин настоятися.

Вівсяні пластівці — ту крупу, яка призначена для варіння, можна залити холодною водою на ніч.

Манну кашу можна замочити на 15-20 хвилин у воді чи молоці.

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