Не тільки фольгу: що помістити за батарею, щоб у будинку стало тепліше (відео)

Недорогі предмети підвищують температуру в кімнаті

Щоб узимку не мерзнути в будинку, важливо утеплити вікна та двері, а також уникати протягів та зберігати тепло в кімнатах. Батареї можуть працювати потужніше, якщо провернути один нескладний трюк за допомогою фольги та картону.

Про спритний лайфхак, який допоможе утеплити будинок у зимову пору року, розповідає видання Express. Багато хто вже давно використовує тепловідбивні екрани або просто фольгу. Але не всі в курсі, що кращого ефекту можна досягти при додатковому використанні звичайного картону.

Суть способу дуже проста: візьміть старий картон, відірвіть трохи фольги і оберніть картон. Потім помістіть аркуш за радіатор. Ізолювальна здатність картону і відображальна властивість фольги допоможуть отримувати більше тепла. Фольга запобігає витоку тепла в стіну і відбиває його назад у приміщення. Цей прийом знижує втрати "плюсу", адже близько 40% тепла, що виділяється, направляється на стіну, а фольга відбиває 95% цього тепла у бік приміщення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що утеплити вікна в будинку можна за допомогою підручних предметів, на допомогу прийде лайфхак із пухирчастою плівкою. А також ми писали, як пережити зиму без опалення.