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Як не гепнутися в ожеледицю: ці поради врятують вашу попу і не тільки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як не впасти на льоду – зимовий лайфхак
Як не впасти на льоду – зимовий лайфхак

Навчіться ходити правильно по льоду

Сніг і ожеледиця вже завітали до нашої країни, тому настав час втілювати зимові лайфхаки на повну. Особливо, що стосується обережної поведінки та правильної ходьби взимку.

Як ми знаємо, а хтось вже й відчув на собі, під час ожеледиці різко зростає ризик упасти та травмуватися. Звичайно, одна справа потрапити в смішне відео, яке завіруситься в мережі, а зовсім інша — серйозно покалічити себе. Тому, щоб знизити ризик гепнутися, необхідно просто правильно пересуватися слизькою дорогою, пише radiotrek.

Як правильно ходити по льоду, щоб не впасти

  • пересуватися повільно, робити маленькі кроки
  • тримати коліна розслабленими та трохи вигнутими
  • руки не повинні бути в кишенях
  • якщо втратили рівновагу — сядьте: це знизить висоту падіння
  • неприпустимо під час ходьби відволікатися на гаджети
  • вибирайте взуття без підборів, з рельєфною підошвою

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо промокли ноги у зимовому взутті на вулиці.

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#Зима #Лайфхак #Лід