Як не гепнутися в ожеледицю: ці поради врятують вашу попу і не тільки
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Навчіться ходити правильно по льоду
Сніг і ожеледиця вже завітали до нашої країни, тому настав час втілювати зимові лайфхаки на повну. Особливо, що стосується обережної поведінки та правильної ходьби взимку.
Як ми знаємо, а хтось вже й відчув на собі, під час ожеледиці різко зростає ризик упасти та травмуватися. Звичайно, одна справа потрапити в смішне відео, яке завіруситься в мережі, а зовсім інша — серйозно покалічити себе. Тому, щоб знизити ризик гепнутися, необхідно просто правильно пересуватися слизькою дорогою, пише radiotrek.
Як правильно ходити по льоду, щоб не впасти
- пересуватися повільно, робити маленькі кроки
- тримати коліна розслабленими та трохи вигнутими
- руки не повинні бути в кишенях
- якщо втратили рівновагу — сядьте: це знизить висоту падіння
- неприпустимо під час ходьби відволікатися на гаджети
- вибирайте взуття без підборів, з рельєфною підошвою
Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо промокли ноги у зимовому взутті на вулиці.