Як не гепнутися в ожеледицю: ці поради врятують вашу попу і не тільки

Навчіться ходити правильно по льоду

Сніг і ожеледиця вже завітали до нашої країни, тому настав час втілювати зимові лайфхаки на повну. Особливо, що стосується обережної поведінки та правильної ходьби взимку.

Як ми знаємо, а хтось вже й відчув на собі, під час ожеледиці різко зростає ризик упасти та травмуватися. Звичайно, одна справа потрапити в смішне відео, яке завіруситься в мережі, а зовсім інша — серйозно покалічити себе. Тому, щоб знизити ризик гепнутися, необхідно просто правильно пересуватися слизькою дорогою, пише radiotrek.

Як правильно ходити по льоду, щоб не впасти

пересуватися повільно, робити маленькі кроки

тримати коліна розслабленими та трохи вигнутими

руки не повинні бути в кишенях

якщо втратили рівновагу — сядьте: це знизить висоту падіння

неприпустимо під час ходьби відволікатися на гаджети

вибирайте взуття без підборів, з рельєфною підошвою

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо промокли ноги у зимовому взутті на вулиці.