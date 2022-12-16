Допоможе зігрітися без опалення: як зробити невеликий, але ефективний обігрівач (відео)

Для створення обігрівача знадобиться зовсім небагато часу

У зв’язку з російським масованим обстрілом української енергосистеми України багатьох наших громадян не перестає хвилювати питання альтернативних джерел тепла та світла. Одним з таких може стати невеликий обігрівач, який можна зробити самостійно в найкоротші терміни та з підручних предметів.

Новим корисним лайфхаком поділився відомий український блогер на своєму каналі YouTube. Як зазначається у відео, за допомогою такого пристрою можна не тільки зігрітися, а й заповнити світлом приміщення.

Що знадобиться для створення міні-обігрівача

скляна банка з металевою кришкою;

рослинна олія;

шнур із натуральних тканин (наприклад шнурок від кофти) або товстий гніт;

металева банка;

щільна дошка,

металевий куточок або зігнутий шматок металу, який можна приробити до дошки.

Як зробити обігрівач своїми руками

наповнити скляну банку олією;

проткнути металеву кришку;

через отвір, що вийшов, просмикнути шнурок або гніт;

прикрутити до дошки металеву пластину;

на іншому кінці дощечки закріпіть консервну банку дном догори;

покласти шматок фольги на дно банки.

Готово. Тепло від свічки свічки підніматиметься вгору до банки, а від її стінок розходиться в різні боки.

Зазначимо , що при створенні та використанні будь-якого саморобного обігрівача слід бути максимально обережним і дотримуватись усіх правил безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити невеликий обігрівач, на якому можна навіть приготувати їжу.

Також ми повідомляли про те, як зробити невеликий, але ефективний обігрівач своїми руками.