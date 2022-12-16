Не забувайте мамине правило: п’ять способів, як не замерзнути на вулиці
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Варто дотримуватись декількох небанальних правил
Зима прийшла. Звичайно, не всі українці у захваті, адже в цей час ми набагато частіше мерзнемо і шукаємо способи хоч трохи зігрітися як у приміщенні, так і на вулиці.
Щоб не перетворитися на шматочок льоду на вулиці, варто дотримуватись декількох дуже простих правил. Про те, як швидше зігрітися, пише unian.
Як швидко зігрітися на вулиці
- Поїжте гаряченького перед виходом на вулицю. Так їжа дасть додаткову енергію, частина якої піде на обігрів вашого тіла.
- Чорний шоколад допоможе підтримати температуру тіла на належному рівні. Так що тримайте при собі маленьку плитку.
- Не нервуйте на морозі. Стреси можуть охолодити ваше тіло, тому краще постаратися розслабитись: напружте м’язи, а потім різко розслабте їх.
- Придбайте соляну грілку. У люті морози на вулиці першими страждають кінцівки, тому зігрівайте такою грілкою руки та ноги.
- Не забувайте мамине правило — обов’язково одягайте шапку. Без теплого головного убору ваше тіло швидко охолоджуватиметься.
Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо промокли ноги у зимовому взутті на вулиці.