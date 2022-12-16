Не забувайте мамине правило: п’ять способів, як не замерзнути на вулиці

Варто дотримуватись декількох небанальних правил

Зима прийшла. Звичайно, не всі українці у захваті, адже в цей час ми набагато частіше мерзнемо і шукаємо способи хоч трохи зігрітися як у приміщенні, так і на вулиці.

Щоб не перетворитися на шматочок льоду на вулиці, варто дотримуватись декількох дуже простих правил. Про те, як швидше зігрітися, пише unian.

Як швидко зігрітися на вулиці

Поїжте гаряченького перед виходом на вулицю. Так їжа дасть додаткову енергію, частина якої піде на обігрів вашого тіла. Чорний шоколад допоможе підтримати температуру тіла на належному рівні. Так що тримайте при собі маленьку плитку. Не нервуйте на морозі. Стреси можуть охолодити ваше тіло, тому краще постаратися розслабитись: напружте м’язи, а потім різко розслабте їх. Придбайте соляну грілку. У люті морози на вулиці першими страждають кінцівки, тому зігрівайте такою грілкою руки та ноги. Не забувайте мамине правило — обов’язково одягайте шапку. Без теплого головного убору ваше тіло швидко охолоджуватиметься.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо промокли ноги у зимовому взутті на вулиці.