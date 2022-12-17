Зимове сонцестояння 2022: коли буде найкоротший день і що заборонено в нього робити

З днем зимового сонцестояння пов’язано багато традицій

Слідом за грудневим сніговим місяцем очікується ще одна важлива подія – зимове сонцестояння. З астрономічного погляду воно знаменує собою початок зими. Це найкоротший день і найдовша ніч року. В 2022 році день зимового сонцестояння настане 21 грудня.

"Телеграф" розповідає, що означає зимове сонцестояння, коли воно відбудеться, як вплине на нас і від яких справ краще відмовитися. З давніх-давен сонцестояння відігравало важливу роль у багатьох культурах і було пов’язане з цікавими традиціями.

День зимового сонцестояння: дата та значення

Так, українці зустрінуть день зимового сонцестояння 21 грудня 2022 року о 23:47 за Києвом. Зимове сонцестояння — це день з найменшою кількістю сонячного світла протягом усього року, що робить його найкоротшим днем року. Однак після цієї дати дні знову починають ставати довшими, поки ми не досягнемо літнього сонцестояння — найдовшого дня року (у 2023 році – 21 червня).

Ми часто думаємо про зимове сонцестояння як про подію, яка охоплює весь календарний день, але насправді сонцестояння триває лише мить. Це точний момент, коли півкуля нахилена настільки далеко від Сонця, наскільки це можливо.

Положення Сонця та Землі в дні сонцестояння та рівнодення

Термін "сонцестояння" походить від латинських слів "sol" (Сонце) і "sistere" (стояти на місці), бо під час сонцестояння кут між сонячним промінням і площиною земного екватора (називається схиленням) здається нерухомим. Так, під час зимового сонцестояння Сонце з'являється у найнижчій точці неба, і здається, що його південна висота залишається незмінною.

Зимове сонцестояння: традиції

Зимове сонцестояння відзначається в культурах і релігіях всього світу різними традиціями та святами, деякі народи вважали цю дату містичною і пов’язували з відродженням Сонця. Стародавня людина відстежувала дні, спостерігаючи за Сонцем. За однією з версій Стоунхендж був зведений, щоб стежити за щорічним рухом цієї зірки.

Однією з найвідоміших традиційних найменувань зимового сонцестояння є Йоль, який уперше святкувався ще п’ятому столітті германськими язичниками як свято середини зими. Фермери та місцеві жителі збиралися біля язичницького храму, приносячи їжу, випивку й худобу для принесення в жертву. Коли християнство поширилося по всій Європі, багато язичницьких традицій зимового сонцестояння були включені у святкування Різдва.

Що не можна робити у день зимового сонцестояння

У день зимового сонцестояння ми отримуємо найменшу кількість сонячного світла, тому, як правило, більше спимо і почуваємося менш енергійними, як і наші домашні тварини. Ті, хто прислухаються до понять астрології та езотерики, вважають день зимового сонцестояння особливим у енергетичному плані. Вважається, що бажання, загадане в цю дату, обов’язково здійсниться. Багато хто намагається в цей день розпочати важливий проєкт чи перейти на новий рівень стосунків із партнером, вірячи, що це ідеальний час для будь-яких починань. Зазвичай зимове сонцестояння проводять у колі близьких у домашній затишній обстановці. Напередодні 21 грудня можна влаштувати прибирання в будинку та позбутися непотребу, а також підбити підсумки поточного року й почати складати плани на новий. Хороше заняття для цієї дати – прикрасити своє житло або поставити ялинку до Нового 2023 року.

Як і навколо будь-якого свята, існує низка заборон, до яких можуть прислухатися люди в день зимового сонцестояння.

Що не можна робити 21 грудня на зимове сонцестояння:

Вживати алкоголь і жирну їжу.

Влаштовувати галасливі вечірки та застілля.

Жадіювати і відмовляти у допомозі.

Залишатися боржником.

Злитися та нервувати.

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