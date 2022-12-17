Навіщо зберігати пляшки з водою у морозилці: лайфхак, який "врятує" ваші продукти

Завдяки цьому способу можна не боятися, що ваші запаси пропадуть

На жаль, але поки що українці живуть у таких реаліях, що будь-якої миті можуть вимкнути світло зовсім не за графіком. Добре, коли є генератор, однак, наприклад, холодильник не рекомендують до нього підключати. Що ж тоді робити із продуктами?

Адже, напевно, у багатьох, до того ж напередодні новорічних свят, в холодильниках зберігається запас продуктів. Так ось досвідченіші домогосподарки вже давно поклали в морозилки кілька пляшок з водою, повідомляє Ukr.Media. Для чого вони — читайте далі.

Навіщо зберігати пляшки з водою у морозилці

В принципі, сучасні холодильники та морозильні камери можуть протримати холод без світла кілька годин, але при тривалих відключеннях електрики, щоб зберегти свої продукти, потрібно приладам "допомогти". Саме для цього і потрібні пляшки із замороженою водою.

Обкладіть пляшками з водою заморожене м’ясо або інші продукти, і це дозволить збільшити їх термін зберігання, якщо електрика пропаде надовго. От тільки треба бути акуратнішими, щоб не залити сусідів, адже вода з часом танутиме.

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