Як правильно провітрювати квартиру взимку: німецький метод

Для хорошого повітрообміну буває достатньо п’яти хвилин

Провітрювання — обов’язковий елемент підтримки мікроклімату в будинку навіть узимку. Нехтування ним — одна з причин вогкості в будинку та конденсату на вікнах. Але взимку так не хочеться випускати тепло із квартири. І тому є певні правила зимового провітрювання. Ними активно користуються у Європі, а Німеччині приділяли особливу увагу під час піку епідемії коронавірусу.

У німецькій методиці провітрювання є свої правила. Вони стосуються кількості разів та тривалості провітрювання.

Скільки потрібно провітрювати квартиру взимку та восени

Нижче 0 градусів – вікна слід відкривати лише на 5 хвилин.

При температурі від 0 до 10 градусів достатньо провітрювання протягом приблизно 10 хвилин.

Понад 10 градусів – вікна можна відкрити приблизно на 15 хвилин.

Що стосується частоти провітрювання, то рекомендується робити це не менше 3 разів на день, а краще — 5. Якщо ви вдома — це зробити просто, але якщо ви весь день на роботі, то і провітрювання потрібно менше. Необхідний мінімум: вранці після пробудження, коли ви повертаєтеся додому з роботи, та ще раз перед сном.

Щоб отримати максимальний ефект, німці практикують "залпове" провітрювання, коли на 5 хвилин відкриваються вікна в протилежних кімнатах, а якщо на один бік, то і вхідні двері. Важливо, щоб доступ повітря нічого не заважало і вікно було відкрито повністю.

Якщо у вас вже є цвіль на стінах, з нею можна впоратися з народними засобами або магазинними хімікатами. Щоб мінімізувати ризик на майбутнє, варто приділяти увагу провітрюванню. Щоб прибрати зайву вологу, можна скористатися простим лайфхаком.