Як правильно заморожувати яйця та молочні продукти: корисні поради запасливим домогосподаркам

Поради щодо заморожування яєць, молока та інших молочних продуктів

У запасливих домогосподарок завжди вдома є що поїсти, адже вони заготовляють заготовки ще з літа. А завдяки кільком простим правилам зберігання, наприклад картоплі та моркви, овочі та багато інших продуктів можуть зберігатися роками. І сьогодні ми хочемо поговорити про яйця та молочні продукти.

Так, заморозити можна навіть яйця, пише Ukr.Media. Однак їх головне правильно заморожувати, як і будь-які молочні продукти. Як це робити – читайте далі.

Як правильно заморозити молочні продукти

Молоко - найкраще заморожувати в пластиковому контейнері з кришкою, що загвинчується. Важливо також, щоб місткість була заповнена до краю. Перед тим як скористатися замороженим молоком, його потрібно буде викласти в холодильник, і почекати, поки воно повністю розморозиться. Термін зберігання згідно з цими правилами – до 4 місяців.

Сир — найпростіший спосіб це нарізати його скибочками або натерти, а потім розкласти по пакетах. Після заморожування сир стане трохи більш зернистим. Також важливо відзначити, що чим вищий відсоток жирності сиру, тим менше часу зберігатиметься. Середній термін зберігання – один місяць.

— найпростіший спосіб це нарізати його скибочками або натерти, а потім розкласти по пакетах. Після заморожування сир стане трохи більш зернистим. Також важливо відзначити, що чим вищий відсоток жирності сиру, тим менше часу зберігатиметься. Середній термін зберігання – один місяць. Олія — загорніть масло в герметичний пакет і помістіть його в морозильну камеру.

Як правильно заморозити яйця

Так, яйця теж можна заморожувати, але тільки не свіжі яйця в шкаралупі. Спочатку слід збити, а потім акуратно перемішати і розподілити в контейнері. Також, якщо вам потрібно, можна розділити білки і жовтки і заморозити їх окремо. Тільки пам’ятайте, що білки можна зберігати цілий рік, а ось жовтки погано заморожуються. Чи не розділена яєчна суміш може зберігатися 1-2 місяці.

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