Як утеплити вікна і усунути продуви всього одним способом: результат буде помітний моментально

У вікна перестане дути, а підвіконня стане набагато тепліше

Напевно ви стикалися з проблемою, коли з вікна починає дути холодне повітря, підвіконня стають холодними, а температура в приміщенні починає знижуватися. Слід вжити простих заходів для утеплення вікон.

Подібна проблема виникає через бажання деяких майстрів заощадити на витратних матеріалах під час встановлення вікон, пише cpykami. Щоб дізнатися про це, достатньо розібрати вікно з боку вулиці. Там буде видно, чи є під відливом монтажна піна. Якщо ні, то вікна не утеплені, тому усуваємо цю неприємність.

Як утеплити вікна та усунути продуви

Відкручуємо відлив з боку вулиці. Якщо на відливі була смуга монтажної піни, її зрізаємо ножем. Поверхню відливу обробляємо жорсткою щіткою та наждачним папером. Ретельно протираємо поверхню. Можна використовувати пилосос та віник, щоб видалити частинки пилу та інше дрібне сміття. Заповнюємо усі щілини за допомогою зимової монтажної піни. Зволожуємо нижню частину відливу, після чого встановлюємо його на місце.

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