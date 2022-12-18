Можуть впоратися копійчані засоби: як позбавитися від запотівання окулярів

Під рукою не завжди є спеціальні спреї – на допомогу приходять мило та гліцерин

Якими б модними не були окуляри, з приходом холодів їхні власники стикаються із загальною проблемою — запотівання. Впоратися з проблемою можна різними засобами, і якщо оптика недоступна, серед них є і прості з підручних засобів.

У дуже дорогих марок є якісне покриття проти запотівання, яке активується спеціальною рідиною. Але вони доступні не всім. На допомогу приходять спреї з оптики. Ними обробляють окуляри із внутрішньої сторони. До народних засобів проти запотівання окулярів належать різні миючі та гліцерин.

Як врятувати окуляри від запотівання:

тверде мило — по вологій поверхні нанести кілька штрихів і потім протерти насухо,

шампунь для волосся або рідке мило — розвести 1:1 з водою і м’якою ганчірочкою протерти отриманим розчином, витерти насухо,

гліцерин з аптеки — засобом кімнатної температури нанести ганчірочкою по обидва боки скла, розтерти, дати висохнути, а потім протерти сухою ганчірочкою.

У мережі іноді трапляються поради використовувати зубну пасту або автомобільні спреї, але робити цього не варто. У пасті можуть бути абразивні частинки, які зашкодять покриттю лінзи, а автомобільні засоби не призначені для використання близько до очей – вони мають отруйні пари.

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