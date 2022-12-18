Як запобігти утворенню конденсата на вікнах: три робочі способи

Забрати зайву вологу можна за допомогою підручних засобів

Через надмірну вологість у будинку може утворюватися небезпечна пліснява. Тому якщо на вікнах, пластикових або дерев’яних, накопичується конденсат, потрібно діяти швидко.

Скло буде сухим, а на підвіконні перестане накопичуватися волога, пише express, якщо скористатися декількома лайфхаками. Існують три способи проти конденсату на вікнах.

Як позбутися конденсату на вікнах

Залишіть на підвіконні харчову соду. Вона добре вбирає вологу і запобігає появі конденсату. На підвіконні можна залишити і звичайну сіль. Насипте її у будь-яку ємність. Сіль вбиратиме вологу, тому відмінно впорається зі своїм завданням. Інвестуйте в осушувач повітря. Цей пристрій позбавить вас від цвілі та вогкості в кімнаті.

Раніше "Телеграф" писав, як висушити білизну, щоб у будинку не утворилася пліснява.