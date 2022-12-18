Як запобігти утворенню конденсата на вікнах: три робочі способи
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Забрати зайву вологу можна за допомогою підручних засобів
Через надмірну вологість у будинку може утворюватися небезпечна пліснява. Тому якщо на вікнах, пластикових або дерев’яних, накопичується конденсат, потрібно діяти швидко.
Скло буде сухим, а на підвіконні перестане накопичуватися волога, пише express, якщо скористатися декількома лайфхаками. Існують три способи проти конденсату на вікнах.
Як позбутися конденсату на вікнах
- Залишіть на підвіконні харчову соду. Вона добре вбирає вологу і запобігає появі конденсату.
- На підвіконні можна залишити і звичайну сіль. Насипте її у будь-яку ємність. Сіль вбиратиме вологу, тому відмінно впорається зі своїм завданням.
- Інвестуйте в осушувач повітря. Цей пристрій позбавить вас від цвілі та вогкості в кімнаті.
Раніше "Телеграф" писав, як висушити білизну, щоб у будинку не утворилася пліснява.