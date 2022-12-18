У ожеледицю без переломів і синців: як захистити себе взимку від падінь

Декілька порад, які допоможуть уберегтися від травм

Поточна зима, згідно з прогнозами синоптиків, очікується дуже теплою, що має свої плюси, але й небезпечні мінуси. Зокрема, навіть у січні температура повітря вдень підніматиметься в "плюс" вдень і опускатиметься в "мінус" вночі, тобто значно зросте ймовірність ожеледиці і як наслідок створення умов, в яких легко отримати травму від падіння.

Як йдеться в матеріалі HOCHU, є кілька простих правил, які знизять ризики падіння, а заразом убережуть від "гострих вражень" та путівки до травмпункту.

Зокрема важливо пам’ятати про правила правильної ходьби, а саме:

робити маленькі кроки та йти повільно;

тримати коліна напівзігнутими, а ноги розслабленими;

не тримати руки у кишенях;

не відволікатися на сторонні речі та особливо не дивитись у телефон.

Якщо падіння все ж таки уникнути не вдалося, то варто спробувати присісти, щоб зменшити висоту падіння.

Багато залежить також від взуття, оскільки слизька підошва лише збільшить ризики отримання травми. Зокрема, рекомендується вибирати взуття з м’якою мікропористою підошвою без високих підборів.

Є також невеликі лайфхаки, які допоможуть знизити слизькість підошви. Наприклад, можна нанести клей "Момент" на підошву і притулити її до піску або натерти підошву наждачним папером, щоб збільшити її рифленість.

Втім, ніякі саморобні методи не дадуть такої ефективності, як придбання спеціальних льодоступів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, щоб взуття не промокало від сльоти, а також якщо ноги все ж таки промокли.