Готуємо техніку на дачі до зимівлі: що зробити з холодильником, щоб він не зламався

Розміщувати холодильник взимку в приміщенні, що не опалюється, небажано, але при дотриманні правил можна

Вже давно закінчилися основні садово-городні роботи, а це означає, що дачникам уже нема чого робити в селах, і вони поступово повертаються до міст. Проте чи правильно так залишати в неопалюваному будинку техніку? Відразу говоримо ні — і розповідаємо, що треба зробити, щоб техніка до весни не зламалася.

Якщо телевізор, мікрохвильову піч та інші невеликі прилади ще можна забрати з собою, то ось з холодильником так вчинити не просто. Тому, якщо ви не хочете купувати на дачу новий, дотримуйтесь наступних порад щодо його зберігання взимку.

Як залишити холодильник на зиму на дачі, щоб він не зламався

Перше і найважливіше, про що треба пам’ятати, — техніку потрібно обов’язково вимкнути та розморозити, як тільки температура опуститься нижче за п’ять градусів. Також потрібно видалити всю вологу.

Дверцята краще залишити прочиненими — це вбереже техніку від плісняви. Крім того, холодильник рекомендується накрити тканиною.

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