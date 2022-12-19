Британка рік жила без опалення: вона поділилася практичними порадами
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Автор блогу обговорює з читачами різні способи провести час із користю та утеплитися
Британка Керолін Андерсон провела без центрального опалення цілий рік та поділилася своїм досвідом. Для тих, хто змушений жити без опалення або в умовах його економії, вона має низку рекомендацій.
Свій досвід жінка описує у соцмережі ТікТок. Також вона відповідає на запитання читачів і ділиться практичними порадами, наприклад — утеплити погані вікна або завісити їх чимось, а також дає поради з проведення часу під час проблем з електрикою.
Як жити без опалення:
- Зверніть увагу на конденсат — його потрібно забирати щодня, навіть якщо це потрібно робити вручну. Через вогкість і вологу в будинку буде холодніше. "Телеграф" розповідав як боротися з конденсатом трьома різними способами.
- Утеплення. На думку Андерсон, важливо не забувати утеплювати голову та область грудей та шиї. Окрім одягу не варто забувати про гарячі напої.
- За шкірою варто стежити, оскільки на холод і вологу цей орган реагує по-різному – можуть з’явитися почервоніння та лущення.
- Сушіння білизни — велика проблема без опалення. Найгірше з рушниками вони не встигають висохнути між прийомами душу.
- Якщо кухлі на кухні сильно охолонули — вони можуть луснути, коли в них наливають окріп.
- Ліжко після сну варто провітрювати — якщо є серйозний перепад температур, білизна може стати вологою через конденсат вночі.
- Частина продуктів повинна зберігатися при теплішій температурі, наприклад, арахісове масло, щоб воно зберігало свої властивості і здатність намазуватися.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити з батарейок "вічний ліхтарик" з імпровізованим вимикачем — стане в нагоді на випадок блекауту. Корисним буде знання за принципами правильного провітрювання взимку — це допоможе боротися з конденсатом.